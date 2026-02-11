CNA suspendă emisia Realitatea Plus pentru 3 ore. ”Guvernul vrea să depopuleze țara”

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis aplicarea uneia dintre cele mai dure sancțiuni din ultimii ani pentru postul de televiziune Realitatea Plus, patronat de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru: suspendarea emisiei pentru trei ore. Vă puteți exprima opinia în cadrul sondajului de la finalul articolului.

Decizia vine în urma constatării unor încălcări repetate ale legislației audiovizuale în perioada 1–21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, anunță paginademedia.ro.

Potrivit CNA, timp de zece zile au fost difuzate numeroase emisiuni care au încălcat principiile echilibrului și imparțialității.

Într-una dintre emisiuni s-a afirmat că Guvernul „vrea să depopuleze țara”, iar în alta președintele Nicușor Dan a fost acuzat de imixtiuni în justiție pentru că a salutat aducerea în țară a lui Horațiu Potra.

„Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism”, a declarat Mircea Toma, membru CNA, care a propus sancționarea postului pentru lipsa de imparțialitate.

Sancțiunea a fost adoptată cu votul majorității membrilor CNA, cu excepția lui Georgică Severin și Lucian Dindirică. Severin a calificat măsura drept „extrem de dură”.

Suspendarea emisiei pentru trei ore reprezintă una dintre cele mai severe măsuri pe care CNA le poate aplica unui post de televiziune pentru încălcarea normelor privind echilibrul și corectitudinea informației.