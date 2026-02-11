DNSC avertizează: Fraude prin email în numele OSIM

Miercuri, 11 februarie 2026, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează, printr-o postare pe Facebook, cu privire la posibilitatea unor fraude în numele OSIM. Este vorba de email-uri frauduloase, transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care destinatarii sunt informați că trebuie să achite anumite taxe pentru a evita pierderea drepturilor asupra mărcilor deținute.

Modul de operare, identificat de DNSC, arată că mesajele folosesc limbaj alarmist („termen limită”, „drepturi pierdute”) și sunt invocate documente sau referințe false pentru a părea legitime.

La o verificare atentă, se observă că plățile sunt solicitate a fi făcute în conturi IBAN aparținând unor bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale OSIM. De asemenea, datele de contact și expeditorul nu corespund canalelor oficiale.

„OSIM nu solicită plata taxelor prin emailuri nesolicitate și nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăți. Mai multe detalii: https://www.osim.ro/…/avertizare-privind-informatii…”, se arată în postarea DNSC.

Recomandările DNSC pentru securitate cibernetică: