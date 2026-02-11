- Publicitate -
Macabru: Un bărbat din Brăila, dat dispărut în septembrie, a fost găsit mort sub pat, în propria casă

politia
Foto cu caracter ilustrativ

Marți, 10 februarie 2026, polițiștii brăileni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, sub un pat, în propria locuință din comuna Ulmu. Acesta fusese dat dispărut încă din luna septembrie 2025.

„Din verificările efectuate până la acest moment a reieşit faptul că este vorba de un bărbat de 72 de ani, din localitatea Ulmu, cu privire la care, la data de 18 septembrie 2025, a fost sesizată dispariţia.

La momentul sesizării dispariţiei, poliţiştii au desfăşurat activităţi specifice de căutare şi investigaţie, stabilindu-se faptul că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie 2025, nefiind identificaţi aparţinători ai acestuia şi că acesta locuia singur, fiind cunoscut cu anumite afecţiuni medicale”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Brăila, preluat de Digi24.

Poliţiştii brăileni efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc decesul.

