Imagini rare din inima sălbăticiei: cadre spectaculoase surprinse de un inginer silvic

Momente de o frumusețe sălbatică au fost surprinse în pădurile administrate de Ocolul Silvic Runcu, din cadrul Direcției Silvice Gorj.

Fotografiile, realizate de inginerul silvic Alin Brotea, au fost făcute în timpul unei acțiuni de patrulare și monitorizare în zone greu accesibile din Parcul Național Defileul Jiului.

Cadrele surprind căprioare, cerbi, o vulpe și un jder de copac și au fost publicate pe pagina de Facebook a Romsilva.

Reprezentanții instituției precizează că din cele aproape 9.500 de hectare ale Parcului Național Defileul Jiului, 1.810 hectare sunt păduri proprietate publică a statului.

Aceste suprafețe sunt încadrate în zona de protecție integrală, ceea ce înseamnă că intervenția umană nu este permisă.