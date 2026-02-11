Nou sistem 112: localizare cu precizie de câțiva metri și comunicare prin aplicație, mesaje și apel video

STS a anunțat că sistemul 112 va primi îmbunătățiri, iar apelanții vor putea fii localizați cu o precizie de câțiva metri. În mai puțin de două minute, operatorii vor afla cine ești, unde te afli și resursele necesare pentru a interveni rapid.

În plus, va fi implementată și o aplicație nouă care va creea automat un profil al celui care cere ajutor.

Noua platformă folosită de STS sugerează întrebările potrivite pentru a creiona profilul apelantului, lucru care va duce la un timp scăzut la preluarea datelor de urgență.

„De exemplu, un accident rutier. Operatorul 112 notează această informație. Îi apare un chestionar dinamic. Pe măsură ce pune întrebări, operatorul poate să bifeze aceste răspunsuri. Aplicația deja îi sugerează că ar trebui să apeleze anumite structuri și generează alte întrebări ca să îl ajute pe operator să ducă interviul cât mai eficient”, explică Aura, operator STS.

„Sunt implementate nu mai puțin de 5 metode de localizare. Două dintre acestea se bazează pe informații de localizare de rețea, transmise de operatorii de telefonie mobilă. Alte trei metode de localizare sunt localizări precise și vin de la nivelul terminalului mobil, adică al telefonului”, spune Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS.

Cu o precizie a locației de doar câțiva metri vor putea fii evitate cazurile asemănătoare celor din Apuseni și Caracal.

Pe lângă localizarea sporită, vor fii implementate noi metode de comunicare cu operatorul 112: prin aplicație, atât prin mesaje, prin apel audio, dar și prin apel video.

În plus, în fiecare tură, un interpret mimico-gestual este pregătit să preia apelul de urgență.

În aplicația Apel 112, utilizatorii își pot crea un profil în care pot fi trecute afecțiunile, medicamentele prescrise sau grupa sanguină.