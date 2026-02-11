Zeci de polițiști din Mureș susțin că nu au fost plătite orele suplimentare pentru căutarea lui Gânj

Zeci de polițiști din Mureș susțin că nu au fost plătite orele suplimentare pentru căutarea lui Emil Gânj, bănuit că și-a omorât iubita și i-a încendiat casa în urmă cu șapte luni.

Deși acțiunile s-au desfășurat zi și noapte, în mai multe județe, făptașul nu a fost încă prins și este dat în urmărire internațională.

În primele trei luni după crimă, a fost căutat de forțe impresionante de polițiști în județele Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud. Potrivit sindicaliștilor, 29 de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mureș susțin că s-au strâns mii de ore suplimentare, pentru care agenții nu au fost plătiți.

„În total, per serviciu, undeva la 2.600 de ore suplimentate. Au fost acumulate în lunile iulie, august, septembrie, focalizarea mai mult în luna iulie, în momentul cald al situației. Trebuiau recuperate sau să fie puse în plată până în decembrie anul trecut”, a transmis Daniel Oltean, președintele Europol Mureș.

„S-a constatat că unii dintre polițiști au rămas cu ore suplimentare care nu au fost compensate cu timp liber corespunzător. Astfel, fiecare caz în parte va fi reanalizat și se vor dispune măsuri conform prevederilor legale în vigoare”, a explicat Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

Emil Gânj a fost trimis în judecată, în lipsă, pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Individul de 37 de ani este dat în urmărire internațională.