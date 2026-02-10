- Publicitate -
Precizările Parchetului în cazul resturilor de dronă găsite pe o plajă din Mamaia

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au afirmat că nu există indicii că drona ale cărei resturi au fost găsite pe plaja din Mamaia provine dintr-o zonă de conflict și au menționat că nu există pericol pentru populație.

Sesizarea a fost făcută luni seara, când polițiștii de frontieră au fost anunțați despre posibila prezență a unor resturi de dronă pe plajă.

Ajunși la fața locului, aceștia au identificat fragmente metalice care par să aparțină unui aparat de zbor neidentificat.

Ministrul Apărării a declarat că specialiștii urmează să analizeze dacă pot fi recuperate date despre traseul dronei și să stabilească dacă aceasta a fost doborâtă sau a căzut după ce ar fi rămas fără combustibil.

