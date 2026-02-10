Reforma pensiilor magistraților, în pericol de o nouă amânare. Un judecător a intrat în concediu paternal

Miercuri, 11 februarie 2026, judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) trebuie să se întâlnească în ședință pentru a se pronunța cu privire la reforma pensiei magistraților, reformă blocată de două luni de zile. Potrivit regulamentului de funcționare a CCR, deciziile nu pot fi luate fără prezența unui judecător care a participat la dezbateri.

Ședința de miercuri se va desfășura fără prezența în sală a judecătorului Gheorghe Stan, unul dintre cei care a fost prezent la dezbateri. Potrivit surselor Hotnews, acesta a intrat în concediu paternal începând cu data de 9 februarie 2026, concediu care durează 10 zile.

Gheorghe Stan a fost procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), între ianuarie și iunie 2019. Acesta a fost numit în funcția de membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților la propunerea PSD.

Dacă la ședința de miercuri acesta va lipsi, pronunțarea va fi amânată pentru o dată ulterioară, potrivit Regulamentului CCR.

Reamintim faptul că decizia pe pensiile magistraților a fost amânată deja de patru ori.