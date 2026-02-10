O fetiță de patru ani, în comă cu răni în zona capului. Mama spune că a căzut din pat

O fetiță de patru ani se află în comă la Spitalul Marie Curie din București. Aceasta a fost transportată de la Târgu Jiu după ce, la prima evaluare, medicii de acolo au constatat leziuni severe la nivelul feței și capului și au intervenit pentru stabilizarea pacientei.

Copila a fost dusă inițial la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, sâmbătă, 8 februarie, de către mama sa. Aceasta le-a spus medicilor că micuța ar fi căzut din pat.

Femeia este din județul Teleorman și a declarat că se afla la Târgu Jiu în scop turistic.

După efectuarea investigațiilor imagistice, cadrele medicale de la Târgu Jiu au decis transferul de urgență la un spital din Capitală, din cauza stării extrem de grave.

O ambulanță a fost solicitată, iar copilul este acum internat la Spitalul „Marie Curie” din București, unde se află și mama sa, în vârstă de 20 de ani.

Gravitatea rănilor i-a determinat pe medicii din Târgu Jiu să anunțe imediat poliția. Oamenii legii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe pentru a stabili ce s-a întâmplat, iar mama le-a declarat că fetița s-ar fi lovit după ce a căzut din pat, scrie Digi24.

Anchetatorii iau însă în calcul o faptă mult mai gravă. Cercetările sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, care au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.