Criza din primării. Premierul Bolojan, LIVE la ACoR

Astăzi are loc o nouă sesiune a lucrărilor Adunării generale a Asociației Comunelor din România (ACoR) despre evitarea crizei actuale din administrația publică.

Evenimentul, la care participă și premierul Ilie Bolojan, este transmis LIVE și poate fi urmărit aici:

Reamintim că tot astăzi, angajații din peste 1.500 de primării participă la o grevă de avertisment de două ore, între 10.00 și 12.00, în semn de protest față de propunerile incluse în proiectul de reformă a administrației publice.

Potrivit Sindicatului Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), angajații administrațiilor locale reclamă pierderea unor fonduri europene și diminuarea salariilor în comunitățile sărace.

