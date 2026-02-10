Bolojan anunță verificări ale certificatelor de dizabilitate: „Ajutorul să fie pentru cei care au nevoie cu adevărat”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va verifica treptat certificatele de dizabilitate eliberate în anii anteriori pentru a se asigura că ajutoarele fiscale și sociale ajung cu adevărat la persoanele care au nevoie de ele. În ceea ce privește impozitele pe locuințe și mașini pentru care nu se mai acordă scutiri, Bolojan a spus că ia în calcul reintroducerea acestei facilități însă numai pentru o singură proprietate și un singur autovehicul.

Într-o intervenție la Digi24, Bolojan a explicat că sistemul actual de acordare a scutirilor, inclusiv scutirile de la plata contribuțiilor la sănătate și impozitele locale, nu mai este sustenabil. În plus, există suspiciuni privind moduri necorespunzătoare în care au fost obținute anumite certificate în trecut.

„Verificăm treptat certificatele care au fost date de-a lungul anilor, astfel încât ajutorul să fie pentru cei care chiar au nevoie cu adevărat”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că primele verificări ar fi evidențiat un număr semnificativ de certificate eliberate necorespunzător, ceea ce a extins baza de beneficiari dincolo de persoanele cu dizabilități grave.

Șeful Guvernului a subliniat că astfel de verificări ar putea conduce la limitarea scutirilor pentru o singură locuință de dimensiuni rezonabile sau pentru un vehicul cu capacitate cilindrică redusă.

El a recunoscut că sunt și numeroase persoane care chiar au nevoie de ajutor și „au certificatul de dizabilități pe drept care suferă din cauza incapacității statului de a îi prinde pe cei care fură”.