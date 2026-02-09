- Publicitate -
Doliu în muzica populară: Interpreta Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani

Autor: Marius Nica
Muzica populară românească este în doliu după ce Mihaela Cojocaru, cunoscută interpretă de folclor autentic, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani.

Anunțul trist a fost făcut public de fiica artistei, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Mihaelei Cojocaru:

„Cu durere în suflet vă anunț că mama mea, Mihaela Cojocaru, a trecut în neființă! 22.03.1973–09.02.2026”, transmite familia, potrivit LIBERTATEA.RO.

Vestea morții sale a stârnit un val de mesaje de condoleanțe din partea prietenilor, fanilor și colegilor de breaslă.

Născută pe 22 martie 1973 în Craiova, Mihaela Cojocaru a fost cunoscută pentru promovarea valorilor autentice ale folclorului românesc.

Artista a colaborat de-a lungul carierei cu studiouri de producție din zona Olteniei și a lăsat în urmă o moștenire apreciată de publicul iubitor de folclor.

