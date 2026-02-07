Miliardarul Ion Țiriac face un spital în Brașov. Investiția se ridică la 100 de milioane de euro

Miliardarul român Ion Țiriac, al treilea cel mai bogat român, pregătește un proiect imobiliar major la Brașov. Omul de afaceri are în plan construirea unui ansamblu rezidențial și a unui spital de oncologie pediatrică. Investiția totală este estimată la 100 de milioane de euro.

Fiul miliardarului, Ion Alexandru Țiriac, a anunțat că lucrările la proiectul spitalului din Brașov vor începe în vara acestui an.

„În acest moment, suntem în căutarea formulei optime în care să construim la Brașov. Noi nu ne dorim profit din proiectul de la Brașov, dar nu ne dorim nici să fim pe pierdere, așa că se lucrează în aceste zile la realizarea unui mix optim care să ne permită să construim spitalul oncologic.

Cu siguranță ne vom ocupa de acest proiect, cel mai probabil vom începe săpăturile în vară.

Chiria pe care o vom percepe nu va intra în conturile fundației, ci se va transforma în susținerea tratării unor cazuri sociale, deoarece sunt mulți oameni care nu au posibilități financiare și suferă de această boală”, a declarat Ion Alexandru Țiriac, potrivit bizbrasov.ro.