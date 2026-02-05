Guvernul dă înapoi: Bolnavii de cancer nu vor mai pierde prima zi de concediu medical

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a anunțat că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru pacienții considerați vulnerabili, precum bolnavii de cancer.

Într-o postare pe Facebook, Rogobete a precizat că a avut o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de pacienți, în cadrul căreia au fost analizate criteriile tehnice privind aplicarea măsurii.

„Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind în mod real de acest sprijin medical. Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați”, a transmis ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a mai precizat că a finalizat o ordonanță de urgență care urmează să intre în dezbatere publică, document prin care vor fi eliminate situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa unei reglementări clare.

Reamintim că, la propunerea aceluiași ministru, Guvernul a adoptat o ordonanță prin care, începând cu 1 februarie, prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Măsura a fost justificată ca un instrument de reducere a concediilor medicale abuzive, însă a afectat, inițial, toți angajații, inclusiv pe cei cu afecțiuni grave.