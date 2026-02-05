- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Guvernul dă înapoi: Bolnavii de cancer nu vor mai pierde prima zi de concediu medical

Marius Nica
Autor: Marius Nica
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății - sursa foto -Facebook

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a anunțat că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru pacienții considerați vulnerabili, precum bolnavii de cancer.

- Publicitate -

Într-o postare pe Facebook, Rogobete a precizat că a avut o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de pacienți, în cadrul căreia au fost analizate criteriile tehnice privind aplicarea măsurii.

„Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind în mod real de acest sprijin medical. Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați”, a transmis ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a mai precizat că a finalizat o ordonanță de urgență care urmează să intre în dezbatere publică, document prin care vor fi eliminate situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa unei reglementări clare.

- Publicitate -

Reamintim că, la propunerea aceluiași ministru, Guvernul a adoptat o ordonanță prin care, începând cu 1 februarie, prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Măsura a fost justificată ca un instrument de reducere a concediilor medicale abuzive, însă a afectat, inițial, toți angajații, inclusiv pe cei cu afecțiuni grave.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

  1. Nu exista niciun motiv pentru care cineva, oricine, asigurat medical sa piarda O ZI de concediu. Pentru ca altfel, si Politia ar avea dreptul sa aresteze pe toata lumea dintr-un cartier, in cazul unei infractiuni, si apoi vedem noi cine e vinovat.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cine sunt antreprenorii din Ploiești care vor să readucă viața în centrul orașului

Corina Matei Corina Matei -
Centrul Ploieștiului este, de ani de zile, „mort” din...

Din Gaza, în Prahova. Povestea medicului palestinian care vindecă zâmbete la Plopeni

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean continuă campania dedicată străinilor care muncesc în...

Simpaticul și Mormântul părintelui Arsenie Boca, aliații neașteptați ai președintelui Dan și ai UE împotriva acuzațiilor din SUA

Mihai Nicolae Mihai Nicolae -
În mod paradoxal, cea mai bună apărare față de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -