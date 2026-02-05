- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit un drum din bani publici pentru fratele său

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
Robert Negoita

Procurorii anticorupție efectuează, joi, 5 februarie, percheziții la sediul Primăria Sectorului 3 al Capitalei, într-un dosar de abuz în serviciu. Vizat este primarul Robert Negoiță, care este acuzat, printre altele, de construirea unui drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltator imobiliar.

- Publicitate -

Potrivit hotnews.ro, la această oră au loc 11 percheziții: la Primăria Sectorului 3, la o firmă din subordinea acesteia, precum și la locuința lui Robert Negoiță.

El este suspectat de abuz în serviciu în legătură cu modul în care au fost construite mai multe drumuri, între care drumul de la locuința fratelui său, despre care a relatat Recorder.

- Publicitate -

Alături de primarul Robert Negoiță sunt suspectați în dosar și angajați ai Primăriei Sectorului 3. După percheziții, toate persoanele vizate vor ajunge la audieri, la sediul DNA.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Simpaticul și Mormântul părintelui Arsenie Boca, aliații neașteptați ai președintelui Dan și ai UE împotriva acuzațiilor din SUA

Mihai Nicolae Mihai Nicolae -
În mod paradoxal, cea mai bună apărare față de...

Filmul electrocutării celor doi electricieni din Prahova. A apărut tensiune pe linia „deconectată”

Marius Nica Marius Nica -
Doi electricieni ai companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER)...

Noi informații despre angajații Electrica electrocutați în Prahova, la Strejnicu

Marius Nica Marius Nica -
Doi angajați Electrica s-au electrocutat marți, 3 februarie, în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -