Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit un drum din bani publici pentru fratele său

Procurorii anticorupție efectuează, joi, 5 februarie, percheziții la sediul Primăria Sectorului 3 al Capitalei, într-un dosar de abuz în serviciu. Vizat este primarul Robert Negoiță, care este acuzat, printre altele, de construirea unui drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltator imobiliar.

- Publicitate -

Potrivit hotnews.ro, la această oră au loc 11 percheziții: la Primăria Sectorului 3, la o firmă din subordinea acesteia, precum și la locuința lui Robert Negoiță.

El este suspectat de abuz în serviciu în legătură cu modul în care au fost construite mai multe drumuri, între care drumul de la locuința fratelui său, despre care a relatat Recorder.

- Publicitate -

Alături de primarul Robert Negoiță sunt suspectați în dosar și angajați ai Primăriei Sectorului 3. După percheziții, toate persoanele vizate vor ajunge la audieri, la sediul DNA.