Polițist înjunghiat pe stradă, la Baia Mare. Agresorul, un adolescent de 16 ani

Autor: Marius Nica
masina politie
foto caracter ilustrativ

Un polițist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate, miercuri seară, în timp ce se afla în timpul liber. Incidentul s-a produs pe o stradă din municipiu, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Potrivit Sindicatului Europol, polițistul, angajat al Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute și lovit de două ori cu un cuțit.

„Doar o minune a făcut ca vătămările să nu fie fatale”, au transmis sindicaliștii, precizând că bărbatul a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Baia Mare, unde a primit îngrijiri medicale.

Sindicatul Europol a catalogat incidentul drept „inadmisibil”, afirmând că „nicio altă țară membră a Uniunii Europene nu își tratează cu atâta dispreț forțele de ordine”.

Conform presei locale, polițistul are 42 de ani, iar principalul suspect este un adolescent de 16 ani. După o amplă operațiune de căutare, acesta a fost identificat și reținut de polițiști. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.

