O biserică s-a prăbușit parțial în Sălaj. Se afla în restaurare [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
biserica prabusita salaj
sursa foto: Facebook / Anca Veronica Schlachter și graiulsalajului.ro

O biserică din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbușit parțial marți seară, în apropierea sediului Poliției. Lăcașul de cult se afla într-un proces de restaurare. O femeie, agent de poliție, a fost rănită.

„La data de 3 februarie a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că o biserică din orașul Cehu Silvaniei, situată în vecinătatea sediului Poliției Orașului Cehu Silvaniei, s-a prăbușit. La fața locului s-au deplasat polițiști, pompieri și echipaje medicale”, a transmis IPJ Sălaj.

Potrivit graiulsalajului.ro, este vorba despre Biserica Reformată din Cehu Silvaniei, situată în Piața Trandafirilor.

„În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbușire în timp ce se deplasa către sediul poliției. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conștientă”, au mai precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

De asemenea, în urma prăbușirii, un autoturism a fost distrus. Cauzele incidentului nu sunt cunoscute deocamdată.

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, începând cu anul 2025, în plin proces de restaurare. Investiția, în valoare de 10.000.000 de lei, este finanțată de Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul viza execuția lucrărilor de restaurare, conservare și punere în valoare a monumentului.

