Mama copilului acuzat de crimă, primele declarații. ”Nu este vina mea că nu există lege”

Mama copilului de 13 ani, care l-a ucis pe Mario, a făcut primele declarații despre crima din Timiș. Femeia susține că nu a știut ce s-a întâmplat până când polițiștii nu i-au spus despre crimă și că a primit peste 500 de amenințări.

Mama suspectului de crimă a povestit la Antena 3 ce s-a întâmplat.

„În noaptea crimei eram la serviciu. Am plecat la lucru la 8:45, la ora 9:00 am autobuzul și dimineața, la ora 4:00, marți, m-a sunat poliția că trebuie să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informație pentru ce să vin acasă. Nu am știut absolut nimic.

Am plecat de la serviciu, am venit acasă și când am ajuns am văzut foarte, foarte multe mașini în curte, în casă, peste tot. Am tot întrebat, nu mi s-a comunicat nimic, nu am știut ce se întâmplă, nu mi s-a dat nicio informație. După care am plecat la Timișoara și abia acolo am aflat, după ce s-a luat declarația copilului, ce s-a întâmplat.

Copilul a fost luat, era într-o mașină de poliție, eu în altă mașină. Nu am putut comunica unul cu altul. Pe copil l-am văzut abia la secția de poliție, când i s-a luat declarația, și acolo am aflat ce s-a întâmplat”, a spus femeia.

Aceasta a precizat că fiul său era prieten cu victima și că nu a avut nicio informație privind un presupus conflict între cei doi care să fi condus la crimă.

Femeia susține că a primit peste 500 de amenințări și că se teme pentru familia sa.

„Îmi e frică pentru că oamenii sunt foarte revoltați pe noi, ne amenință, ne urmăresc. Ne urmăresc oriunde mergem. Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer rău, nu trebuia să se întâmple ceea ce s-a întâmplat.

Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nu mai am cuvinte. Sunt și eu mamă, înțeleg, toți suntem părinți. Poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar fi trebuit să meargă și nu mai era poate revolta asta în toată țara, toată lumea să fie pe capul nostru”, a mai declarat femeia.

Reamintim că băiatul de 13 ani l-a ucis pe Mario Berinde, un coleg de școală de 15 ani. El a mai fost ajutat de alți doi minori să scape de cadavru. Părinții suspectului de crimă au fost decăzuți din drepturile părintești. Băiatul este internat într-un spital de neuropsihiatrie, unde i se fac mai multe evaluări. Legislația actuală nu permite condamnarea penală pentru minorii mai mici de 14 ani.