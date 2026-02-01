Poliția a stabilit identitatea rămășițelor umane găsite în Slobozia

Polițiștii au identificat cui aparțin rămășițele umane descoperite sâmbătă, 31 ianuarie, în cartierul Tineretului din Slobozia.

Rămășițele au fost descoperite de o persoană care își plimba câinele și a sunat la 112. Polițiștii și procurorii au declanșat o anchetă și au stabilit că este vorba despre părți din cadavrul unei femei de 75 de ani.

„Persoanele care pot oferi informații relevante sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea investigațiilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Ialomița.

Potrivit anchetatorilor, trupul victimei ar fi fost dezmembrat de animale. Toate părțile au fost ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița.