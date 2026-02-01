Cutremur de 3,7 grade în Vrancea, la 75 km de Ploiești

Un cutremur de 3,7 grade s-a produs duminică, 1 februarie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

- Publicitate -

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la ora 16:14:18, la adâncimea de 138,0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 km NV de Buzău, 60 km V de Focșani, 61 km SE de Sfântu Gheorghe, 65 km E de Brașov, 75 km NE de Ploiești.

- Publicitate -

Este al 24-lea cutremur produs de la începutul anului și cel mai puternic. Celelalte au avut magnitudini cuprinse între 2 și 3,6 grade.