Guvernul impune noi restricții pentru artificii: acces interzis pentru categoriile T1 și P1

Guvernul a adoptat, vineri, noi reglementări privind vânzarea, deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice cu grad ridicat de risc. Actul normativ interzice accesul persoanelor la anumite categorii de artificii.

Noile reguli prevăd interzicerea deținerii, utilizării și vânzării de către persoane fizice a articolelor pirotehnice de scenă din categoria T1, precum și a altor articole pirotehnice din categoria P1.

Accesul la aceste produse va fi permis exclusiv pirotehnicienilor și operatorilor economici autorizați, care îndeplinesc condițiile legale de funcționare. Articolele respective vor putea fi utilizate doar în cadrul activităților profesionale autorizate.

Executivul precizează că măsura urmărește creșterea siguranței publice și reducerea numărului de incidente cauzate de folosirea necorespunzătoare a artificiilor.

„Noile reglementări asigură o predictibilitate mai mare și o claritate sporită a cadrului normativ pentru operatorii economici care produc, importă, comercializează și utilizează articole pirotehnice”, se precizează în comunicatul Guvernului.