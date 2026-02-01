În ce condiții se acordă pensia de invaliditate și cine are dreptul la indemnizație de însoțitor

Pensia de invaliditate este un drept social important pentru persoanele care, din cauza unor boli sau accidente, și-au pierdut parțial sau total capacitatea de muncă înainte de a atinge vârsta standard de pensionare.

Acest ajutor financiar se acordă în funcție de gradul de afectare și de contribuțiile la sistemul public de pensii, oferind sprijin persoanelor care nu mai pot susține un venit prin muncă activă, potrivit digi24.ro.

Cine poate primi pensia de invaliditate

Pentru a beneficia de pensia de invaliditate în 2026, persoana trebuie să îndeplinească două condiții principale:

să fi realizat un stagiu de cotizare contributiv în sistemul public de pensii;

să aibă capacitatea de muncă diminuată semnificativ din cauza unor afecțiuni medicale, precum boli, accidente sau alte condiții care afectează funcționalitatea.

Diminuarea capacitatii de muncă trebuie confirmată prin decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

Invaliditatea este încadrată în trei grade, după severitatea afectării capacității de muncă:

Gradul I – pierdere totală a capacității de muncă și autoservire;

Gradul II – pierdere totală a capacității de muncă, dar autoservirea e parțială;

Gradul III – pierdere medie a capacității de muncă, cu autoservire păstrată parțial.

Indemnizația pentru însoțitor

Pe lângă pensia de invaliditate, persoanele încadrare în gradul I de invaliditate pot primi și o indemnizație pentru însoțitor. Aceasta este un sprijin financiar destinat persoanelor care necesită asistență permanentă pentru activitățile de zi cu zi.

Indemnizația pentru însoțitor este egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii în care se face plata. Sprijinul se acordă doar din ultimul sistem de asigurări sociale în care persoana a fost asigurată, în cazul în care a beneficiat de pensie din mai multe sisteme.

Această indemnizație se menține și atunci când persoana trece de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă, dacă dreptul a fost acordat anterior.

Calculul pensiei de invaliditate

Pensia de invaliditate în 2026 este calculată în funcție de numărul total de puncte realizate de-a lungul vieții de muncă și de Valoarea Punctului de Referință (VPR), stabilită prin lege la 81 de lei. Cu cât stagiu de cotizare și aportul la sistem sunt mai mari, cu atât valoarea pensiei poate fi mai mare.

Revizuirea medicală

Beneficiarii pensiei de invaliditate sunt, de regulă, supuși revizuirii medicale periodice pentru a se evalua în continuare capacitatea de muncă. Excepție fac persoanele ale căror invalidități sunt irreversibile sau cele care au împlinit deja vârsta standard de pensionare.