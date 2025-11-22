De la 1 ianuarie, taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE

Parlamentul României a adoptat, marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene.

- Publicitate -

Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei, indiferent de produs, iar măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Termenul inițial, 1 noiembrie 2025, nu a mai putut fi respectat, astfel că legea, în noua formă, va fi trimisă la Președinte pentru promulgare, potrivit digi24.ro.

Autoritățile europene și naționale se confruntă cu un volum uriaș de colete de valoare mică care ajung din China.

- Publicitate -

În prezent, pachetele sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale în UE, însă Bruxelles-ul a cerut introducerea unei taxe la nivel european din 2026, cu doi ani mai devreme decât fusese planificat.

Motivul este gestionarea mai eficientă a fluxului masiv de importuri și reducerea presiunii asupra sistemelor vamale.

Statele Unite au aplicat un mecanism similar pentru pachetele sub 800 de dolari, iar după modificarea legislației, numărul expedierilor din China a scăzut considerabil. Oficialii europeni speră la un efect comparabil.

- Publicitate -

Taxa se va aplica începând cu 1 ianuarie 2026, iar consumatorii trebuie să se aștepte la costuri suplimentare pentru comenzile mici, în special cele de pe platforme chineze precum Shein, Temu sau AliExpress.

Până la acest termen, românii pot continua să comande fără taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, însă situația se va schimba treptat la nivel european.

Pentru majoritatea cumpărătorilor, modificările vor însemna:

- Publicitate -