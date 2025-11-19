A murit medicul Flavia Groșan

Medicul Flavia Groșan, ale cărei teorii conspiraționiste au devenit virale în perioada pandemie COVID 19, a murit. Aceasta se afla internată în spital de la jumătatea lunii octombrie.

Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei de COVID-19, a fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă.

Aceasta ar fi avut cancer cu multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale, potrivit publicației.

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan posta pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) un mesaj, arătând că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămân”.

Ea era anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor din România, după ce postase un mesaj, fără dovezi, conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relații intime.

După declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan a susţinut că ea nu a prescris niciodată paracetamol: `Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.

Încă din pandemia de COVID-19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale, vaccinuri și tratamente neconvenționale.