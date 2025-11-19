Șeful Gărzii de Mediu, față în față cu ploieștenii: adevărul despre poluare

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

A murit medicul Flavia Groșan

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
flavia grosan

Medicul Flavia Groșan, ale cărei teorii conspiraționiste au devenit virale în perioada pandemie COVID 19, a murit. Aceasta se afla internată în spital de la jumătatea lunii octombrie. 

- Publicitate -

Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei de COVID-19, a fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă.

Aceasta ar fi avut cancer cu multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale, potrivit publicației.

- Publicitate -

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan posta pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) un mesaj, arătând că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămân”.

Ea era anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor din România, după ce postase un mesaj, fără dovezi, conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relații intime.

După declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan a susţinut că ea nu a prescris niciodată paracetamol: `Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.

- Publicitate -

Încă din pandemia de COVID-19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale, vaccinuri și tratamente neconvenționale.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Un milion de euro băgați în tavanele Spitalului de Pediatrie Ploiești, clădire cu risc seismic

Corina Matei Corina Matei -
Clădirea în care funcționează Spitalul de Pediatrie Ploiești, care...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -