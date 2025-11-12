Conflict între Oana Gheorghiu și asociata din „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu

Oana Gheorghiu, aspru criticată de către cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu. Aceasta din urmă consideră că numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu reprezintă o vulnerabilitate foarte mare pentru asociaţie și că unii sponsori și donatori au început să se retragă, „din cauza unei incompatibilităţi între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociaţie non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României”.

„Tot ce am făcut în Dăruiește Viață a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență. Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață.

Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei.

Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru. Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre.

Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o.”, a transmis cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat precizând că respectă î n totalitatea legea și că există nici o interdicție legală pentru a activa în continuare în Adunarea Generală a organizației, după ce s-a autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director.

„Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24, spunând că speră ca declarația partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG-ului.