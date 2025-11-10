După divorț, soția poate purta numele soțului fără acordul acestuia

Un proiect de lege propune ca soția să poată păstra numele de familie din timpul căsătoriei și după divorț, chiar și fără acordul soțului, eliminând astfel o prevedere existentă în Codul Civil.

Scopul demersului face referire la educerea stresului și a birocrației.

„Această simplificare nu este doar administrativă, ci și emoțională: fiecare mamă va putea să-și concentreze energia și timpul asupra familiei, fără stresul constant al hârtiilor și al aprobărilor inutile.

Mai mult decât o simplă modificare legislativă, acest proiect reprezintă o garanție a identității, a respectului și a continuității familiale, oferind femeilor și mamelor libertatea de a-și păstra numele care le definește și le leagă de copiii și familia lor”, a declarat Pollyanna Hangan, deputat USR, inițiatoare a proiectului, scrie agerpres.ro.

Conform inițiatorilor, păstrarea numelui de familie fără acordul celuilalt soț înseamnă mai puține proceduri și costuri pentru persoanele care divorțează.

„Dacă își vor putea păstra numele și nu sunt obligate să revină la numele anterior căsătoriei, ele nu vor mai trebui să-și schimbe toate documentele – carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.”, precizează inițiatorii proiectului.

În plus, mamele nu vor mai fi nevoite să dovedească gradul de rudenie cu copiii în diverse situații, precum la școală, spital, vamă sau alte instituții.

Inițiatorii au menționat că legea va avea un impact pozitiv și pentru românii din străinătate, care divorțează în țări unde păstrarea numelui nu depinde de acordul fostului partener.