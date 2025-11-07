Charlie Ottley a devenit cetățean român

Joi, 6 noiembrie 2025, Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit la Șirna, în Brașov, a depus jurământul și, astfel, a devenit cetățean român.

„Mulțumesc Excelenței Sale Laura Popescu, Ambasadoarea României la Londra, pentru nominalizarea mea la Cetățenia de Onoare a României pentru Servicii Culturale. În sfârșit, pot numi România casa mea spirituală și legală!

Mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit eforturile și nu uitați să urmăriți Aromele României și Republica Moldova pe Netflix România! Este ultimul sezon al trilogiei și poate cea mai bună lucrare a noastră!”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

La ceremonie a asistat şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Ceremonia solemnă a fost organizată, în data de 6 noiembrie, de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în cadrul căreia cetăţeni ai mai multor state au depus jurământul de credinţă faţă de România, devenind astfel şi cetăţeni români.

„Cu acest prilej, ministrul Justiţiei le-a transmis un mesaj de apreciere şi felicitări celor care astăzi au ales să îmbrăţişeze tradiţiile, valorile şi principiile care definesc statul român, subliniind faptul că întregul cadru instituţional este implicat în asigurarea protejării drepturilor cetăţeneşti, într-un climat bazat pe echitate şi respect reciproc”, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Justiţiei.