Superluna. Când va răsări cea mai strălucitoare lună din 2025

Superluna va răsări pe 5 noiembrie. Va fi cea mai strălucitoare lună din acesta an. Fenomenul va fi vizibil și din România, în funcțiile de condițiile meteo.

Termenul «superlună» a fost introdus în 1979 de astrologul Richard Nolle pentru a descrie lunile pline care apar mai mari și mai strălucitoare, potrivit libertatea.ro.

Denumită Luna Castorului (Beaver Moon), aceasta va fi cu 30% mai strălucitoare decât alte luni pline.

Cel mai bun moment pentru observație este miercuri seara, la scurt timp după apusul soarelui, când Luna răsare deasupra orizontului estic.

Potrivit Observatorului Astrornomic din București, Luna Plină are loc atunci când Luna se află la 180 de grade de Soare. Vedem atunci tot discul lunar iluminat (când Luna se afla în faza de Lună Plină, răsare când apune Soarele și apune când răsare Soarele). Fenomenul se produce la șapte zile după Primul Pătrar.