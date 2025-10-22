Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România

Miercuri, 22 octombrie 2025, Comisia Europeană a aprobat varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Noua valoarea a PNRR este de 21,41 miliarde de euro.

- Publicitate -

„Este momentul şi pentru veşti bune, prea puţine în ultima vreme. Astăzi marcăm o zi importantă pentru dezvoltarea României (…) Se încheie o etapă esenţială în procesul de revizuire a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Comisia Europeană a aprobat, astăzi, la ora 4:10 (16:10, n.r.) varianta pe care sperăm noi s-o avem finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă a României – PNRR. Documentul va fi şi publicat, de altfel, pe site-ul Comisiei, în perioada imediat următoare.

- Publicitate -

Următorul pas este mai degrabă o aprobare formală în Consiliul ECOFIN din noiembrie şi vă pot mărturisi că, după mai bine de trei luni de muncă intensă, dialog constructiv şi negocieri foarte dificile cu echipa Comisiei Europene, suntem astăzi în linia dreaptă a ce înseamnă aprobarea revizuirii PNRR”, a spus Pîslaru, potrivit Agerpres.

Ministrul Pîslaru a anunțat și pe pagina sa de Facebook această realizare.

„Documentele oficiale sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN.

După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului României este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi.

- Publicitate -

Câteva dintre rezultatele semnificative obținute la renegociere în favoarea României:

finanțarea autostrăzii A7, de 2,17 miliarde euro, a fost transferată integral din împrumuturi în granturi;

proiectele de renovare energetică a clădirilor – în valoare de 1,39 miliarde euro – au fost de asemenea transformate în granturi;

menținerea investițiilor strategice în digitalizare, inclusiv pentru automatizarea administrației publice și finalizarea cloud-ului guvernamental;

finanțarea pentru opt unități spitalicești importante și am introdus o investiție nouă pentru 1.200 de ambulanțe.

Până în prezent, România a încasat 10,72 miliarde euro, adică aproape jumătate din alocarea totală a PNRR.

(…)

România merge mai departe cu un PNRR realist, construit pe rezultate, care aduce investiții concrete, protejează bugetul de stat și care contribuie fundamental la dezvoltarea României”, a scris ministrul Fondurilor Europene