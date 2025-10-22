Grindeanu știe „pe surse” că CCR a respins reforma pensiilor speciale pe fond

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 septembrie 2025, că ar avea informații „pe surse” că reforma pensiilor magistraților a fost respinsă de CCR și pe fond, nu numai pe formă. Acesta îl acuză pe premier că nu a discutat cu cei din sistemul de justiție și cu președintele României. Din această cauză, afirmă că îi va cere lui Ilie Bolojan demisia dacă va propune un proiect nou fără consultări prealabile.

Preşedintele PSD a făcut aceste afirmaţii după ce a părăsit şedinţa cu Ilie Bolojan şi liderii coaliţiei.

„Am venit cu o propunere care, din punctul nostru de vedere, încearcă să rezolve o problemă care trebuie să îşi găsească soluţie, şi anume pensiile magistraţilor, aceste pensii speciale. O soluţie bazată pe dialog, fiindcă astăzi când vorbim avem un sistem de justiţie care este în grevă, avem un sistem de justiţie care prin reprezentanţi şi prin diverşi actori spun că n-au avut dialog cu Guvernul.

Avem un sistem de justiţie care trebuie să fie luat ca partener în acest moment pentru a găsi soluţia potrivită pentru eliminarea acestor pensii speciale şi pentru o vârstă de pensionare absolut decentă, conform cu celelalte, sau aproape la fel cu celelalte ţări europene.

Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid în care până când se primeşte comunicarea de la CCR, motivarea, de ce a fost respins acest proiect, să venim cu o formă care să poată fi readusă, redepusă, astfel încât să mergem înainte şi să facem acest proiect. N-am primit în schimb decât, să zicem aşa, o doză mare de orgoliu. Şi am primit transmisii live din timpul şedinţei”, a spus preşedintele interimar al PSD la Palatul Parlamentului, citat de stirileprotv.ro.

Acesta a mai menţionat că în proiectul privind pensiile magistraţilor care a fost respins de Curtea Constituţională nu s-a ţinut cont nici de opinia preşedintelui Nicuşor Dan.

Grindeanu: Bolojan „Trebuie să plece acasă!”

„Lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu această soluţie care ar debloca lucrurile. (…) Înţeleg pe surse că oricum proiectul ar fi fost, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe formă, ar fi avut respingeri şi pe fond. (…)

Proiectul trebuie apucat de la zero. Asta se poate face înlăturând greşelile pe care în mod sigur Guvernul le-a făcut la primul demers. Unul din aceste lucruri care a fost aşezat greşit a fost un lucru pe care sistemul de justiţie, dar şi preşedintele României l-au reclamat, această formă de lipsă de dialog”, a mai afirmat acesta.

În aceste condiții, Sorin Grindeanu a adăugat că dacă Ilie Bolojan va reface propunerea pentru reforma pensiilor magistraților fără dialog trebuie să plece acasă. „Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a declarat liderul PSD, citat de Biziday.