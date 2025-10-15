Profesorii s-au trezit cu salarii mai mici. Explicația ministerului

În această perioadă, profesorii primesc salariile aferente lunii septembrie. Aceștia au constatat că, în ciuda promisiunilor Ministerului Educației, veniturile au scăzut.

Ministerul Educației a explicat reducerea veniturilor astfel: ”Este vorba de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi a României din 2025”.

Oficialii susțin că unii dascăli beneficiau de un spor la spor, iar acum se aplică acelaşi cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ/muncă și studii. În plus, reprezentanții ministerului au precizat că sindicatele cunoșteau această situație.

În replică, sindicaliștii au reacționat și acuză guvernul de dezinformare.

”Problema fundamentală este lipsa totală de transparență și consultare în procesul de luare a deciziei și de implementare a acestei măsuri; un parteneriat social onest ar fi presupus măcar o discuție prealabilă.

Prin urmare, acuzăm Ministerul Educației și Cercetării nu doar de o comunicare deficitară, ci și de o lipsă de respect față de partenerii sociali și față de întregul personal din învățământ.

A arunca responsabilitatea în „curtea“ sindicatelor, pretinzând că acestea „cunoșteau aspectele”, este o încercare regretabilă de a distrage atenția atât de la încălcarea obligației de a purta un dialog social real și corect, cât și de la efectele măsurilor dispuse în ultimele luni (inclusiv prin Legea nr. 141/2025).

A devenit o obișnuință ca Ministerul Educației și Cercetării să ia măsuri împotriva angajaților din sistem fără a consulta partenerii sociali. Această „dictatură“ trebuie să înceteze și, odată cu ea, și mandatul ministrului educației, Daniel David” este mesajul transmis de reprezentanții Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.