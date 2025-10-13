- Publicitate -
Ministrul Sănătății: „Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile”

Luiza Toboc
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății - sursa foto -Facebook

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat mai multe măsuri menite să crească accesul bolnavilor la servicii medicale. Acesta a precizat că va fi redus blocajul livrărilor de soluţii perfuzabile, iar spitalele vor fi aprovizionate constant.

„În urma discuțiilor purtate cu producătorii de soluții perfuzabile, am ajuns împreună la o soluție concretă care elimină riscul de discontinuități și asigură livrările constante de ser fiziologic, glucoză și alte soluții esențiale către spitale.

Am publicat, în transparență decizională, Ordinul de ministru care reașază cadrul administrativ: majorăm marjele de distribuție pentru soluțiile perfuzabile livrate unităților sanitare.

Prin această măsură, deblocăm lanțul de distribuție și oferim predictibilitate întregului sistem. Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri, iar pacienții vor avea garanția că tratamentele de care depind sunt disponibile.

Această decizie face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a lanțului de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare, pentru ca actul medical să nu fie niciodată pus în pericol de blocaje administrative.

Voi continua dialogul constant cu producătorii și distribuitorii, astfel încât deciziile Ministerului Sănătății să fie ancorate în realitate și să susțină funcționarea corectă a sistemului medical”, a transmis Rogobete.

