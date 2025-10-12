Câte zile vor putea lucra de acasă părinții copiilor cu handicap

Părinții care lucrează și au în grijă copii cu handicap minori vor pot lucra de acasă 8 zile pe lună sau în regim de telemuncă. Legea a fost promulgată de către președintele Nicușor Dan și intră în vigoare luni, 12 octombrie.

Legea va putea fi aplicată doar părinților cărora natura serviciului le permite să muncească de acasă.

Dacă părinții salariaţi au în întreţinere 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, mai primesc suplimentar câte două zile pe lună de muncă la domiciliu sau telemuncă pentru fiecare copil. De aceste două zile suplimentare beneficiază și salariații care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani.

Singurul lucru pe care trebuie să îl facă părinții este să depună o cerere către angajator, la care trebuie anexat certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului.