Cum să te protejezi de cele mai recente fraude online

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Direcoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat o nouă atenționare, de data aceasta cu privire la cele mai recente fraude online. DNSC a lansat un nou set de recomandări pentru a nu deveni victimele campaniilor frauduloase care vizează utilizatorii online.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat că, în ultimele zile, au apărut mai multe campanii frauduloase care vizează utilizatorii online.

„Atacatorii cibernetici profită de încrederea oamenilor în branduri cunoscute și folosesc tehnici tot mai convingătoare pentru a colecta date personale sau financiare”, a precizat DNSC.

Scam-ul „ghiozdanul Decathlon” și „aparatul de cafea Flanco”

Potrivit DNSC ambele campanii frauduloase, scam-ul „ghiozdanul Decathlon” și „Aparatul de cafea Flanco” funcționează pe același principiu.

Utilizatorilor, potrivit DNSC, li se promite un cadou atractiv, în schimbul completării unui formular publicat într-un comentariu.

„La prima vedere, pare o promoție legitimă, dar în realitate datele personale oferite ajung direct la atacatori”, a precizat DNSC.

Site-ul clonă „epantofi.online”

Aici vorbim despre o clonă a unui magazin online real – practic un site care copiază designul și identitatea vizuală a brandului original, dar care este controlat de atacatori. Scopul: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Recomandări pentru evitarea campaniilor frauduloase

  • Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.
  • Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variații (ex: epantofi.online).
  • Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.
  • Folosește un antivirus actualizat și activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.
  • Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro
  • Urmărește recomandările DNSC din acest video despre: Cum te protejezi online? – https://www.youtube.com/watch?v=guo638H57mc

„Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta. Protejează-ți datele și verifică de două ori înainte de a da click”, este recomandarea DNSC.

