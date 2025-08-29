Concert Scorpions în România

SCORPIONS a lansat videoclipul „Blackout (Coming Home Live)” și o colecție limitată de timbre! Trupa revine în România cu un concert aniversar grandios – Coming Home, pe 11 septembrie 2025, la Romexpo București.

Trupa legendară Scorpions marchează anul acesta 60 de ani de carieră printr-o serie de lansări și evenimente spectaculoase, care vor culmina cu mult-așteptata revenire în România, pe 11 septembrie 2025, pentru un concert aniversar de neuitat la Romexpo București, parte a turneului internațional Coming Home.

Recent, formația a lansat videoclipul „Blackout (Coming Home Live)”, piesă inclusă pe viitorul album live Coming Home Live, ce surprinde energia electrizantă a concertului sold-out susținut în această vară în orașul natal Hanovra, Germania. Show-ul de pe HDI Arena a adunat 45.000 de fani și a avut invitați legendari precum Alice Cooper și Judas Priest.

Fanii români vor avea ocazia unică de a sărbători alături de Scorpions șase decenii de muzică, pasiune și istorie rock.

Bilete & Acces

Concertul de la București este organizat de Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment.

Biletele sunt deja disponibile pe IaBilet, Entertix și Eventim, în număr limitat:

• General Access – 366 lei

• Golden Circle – 488 lei

• Front of Stage – 611 lei

Fanii sunt sfătuiți să își achiziționeze biletele din timp, evenimentul promițând să fie unul dintre cele mai importante concerte rock ale anului 2025 în România.

Lansări noi

Albumul live Coming Home Live va fi lansat oficial pe 14 noiembrie 2025, în format CD și vinil, fiind deja disponibil pentru precomandă în shop-ul online oficial al trupei.

În această toamnă, Scorpions va lansa și o colecție de hituri și momente emblematice din impresionanta lor carieră, intitulată From The First Sting. De asemenea, va apărea și un documentar biografic intitulat Wind of Change, realizat în colaborare cu Fox Entertainment Studios și Warner Bros. Home Entertainment.

O colecție limitată de timbre

Cu ocazia aniversării de 60 de ani, Deutsche Post a lansat pe 1 iulie o ediție limitată de timbre intitulată „60 Years of SCORPIONS”, ce include logo-ul trupei, simboluri ale păcii și fragmente manuscrise din versurile hiturilor „Wind of Change” și „Rock You Like a Hurricane”.

Solistul Klaus Meine a declarat: „Suntem încântați că putem acum să trimitem scrisori cu propriul nostru timbru. Este ceva cu adevărat special pentru noi și pentru fanii noștri.”

Scorpions – 60 de ani de moștenire rock

Fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, trupa Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive formații de hard rock și heavy metal din istorie, cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume.

Vocea inconfundabilă a lui Klaus Meine, alături de imnuri precum „Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You”, „Wind of Change”, „Send Me an Angel” și „No One Like You”, au cucerit generații. Albume legendare precum Blackout (1982), Love at First Sting (1984), Crazy World (1990) sau Rock Believer (2022) au transformat Scorpions într-un simbol mondial al rockului.

Trupa a susținut concerte istorice și a primit numeroase distincții, inclusiv o stea pe Hollywood RockWalk și introducerea în Hall of Heavy Metal History.