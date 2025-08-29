- Publicitate -

Concert Scorpions în România

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

SCORPIONS a lansat videoclipul „Blackout (Coming Home Live)” și o colecție limitată de timbre! Trupa revine în România cu un concert aniversar grandios – Coming Home, pe 11 septembrie 2025, la Romexpo București.

- Publicitate -

Din articol

Trupa legendară Scorpions marchează anul acesta 60 de ani de carieră printr-o serie de lansări și evenimente spectaculoase, care vor culmina cu mult-așteptata revenire în România, pe 11 septembrie 2025, pentru un concert aniversar de neuitat la Romexpo București, parte a turneului internațional Coming Home.

Recent, formația a lansat videoclipul „Blackout (Coming Home Live)”, piesă inclusă pe viitorul album live Coming Home Live, ce surprinde energia electrizantă a concertului sold-out susținut în această vară în orașul natal Hanovra, Germania. Show-ul de pe HDI Arena a adunat 45.000 de fani și a avut invitați legendari precum Alice Cooper și Judas Priest.
Fanii români vor avea ocazia unică de a sărbători alături de Scorpions șase decenii de muzică, pasiune și istorie rock.

Bilete & Acces

Concertul de la București este organizat de Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment.

Eveniment

Barbut în plină zi pe o altă stradă din Ploiești

Barbutul pe stradă în Ploiești, în plină zi, pare că este o normalitate dacă ținem cont de sesizările primite de la cititori, în ultimele...
- Publicitate -

Biletele sunt deja disponibile pe IaBilet, Entertix și Eventim, în număr limitat:
• General Access – 366 lei
• Golden Circle – 488 lei
• Front of Stage – 611 lei
Fanii sunt sfătuiți să își achiziționeze biletele din timp, evenimentul promițând să fie unul dintre cele mai importante concerte rock ale anului 2025 în România.

Lansări noi

Albumul live Coming Home Live va fi lansat oficial pe 14 noiembrie 2025, în format CD și vinil, fiind deja disponibil pentru precomandă în shop-ul online oficial al trupei.
În această toamnă, Scorpions va lansa și o colecție de hituri și momente emblematice din impresionanta lor carieră, intitulată From The First Sting. De asemenea, va apărea și un documentar biografic intitulat Wind of Change, realizat în colaborare cu Fox Entertainment Studios și Warner Bros. Home Entertainment.

O colecție limitată de timbre

Cu ocazia aniversării de 60 de ani, Deutsche Post a lansat pe 1 iulie o ediție limitată de timbre intitulată „60 Years of SCORPIONS”, ce include logo-ul trupei, simboluri ale păcii și fragmente manuscrise din versurile hiturilor „Wind of Change” și „Rock You Like a Hurricane”.

- Publicitate -

Solistul Klaus Meine a declarat: „Suntem încântați că putem acum să trimitem scrisori cu propriul nostru timbru. Este ceva cu adevărat special pentru noi și pentru fanii noștri.”

Scorpions – 60 de ani de moștenire rock

Fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, trupa Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive formații de hard rock și heavy metal din istorie, cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume.

Vocea inconfundabilă a lui Klaus Meine, alături de imnuri precum „Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You”, „Wind of Change”, „Send Me an Angel” și „No One Like You”, au cucerit generații. Albume legendare precum Blackout (1982), Love at First Sting (1984), Crazy World (1990) sau Rock Believer (2022) au transformat Scorpions într-un simbol mondial al rockului.

Național

Cresc impozitele pentru mașini și locuințe

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că baza de impozitare a taxelor pe proprietate - casă și mașină - la persoanele fizice, va crește...
- Publicitate -

Trupa a susținut concerte istorice și a primit numeroase distincții, inclusiv o stea pe Hollywood RockWalk și introducerea în Hall of Heavy Metal History.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Exclusiv

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

0
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...
Exclusiv

Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

1
Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună...
Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

1
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Noile tarife

0
Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se...
Eveniment

Tânără din Posești, hărțuită de un bărbat, acuzații la adresa polițiștilor

0
O tânără de 27 de ani, din comuna Posești,...
Sănătate

Sprijin psihologic, decontat de stat, pentru pacienții oncologici

0
Pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic decontat de...
Administrație

Festivitate de înmânare a contractelor de finanțare nerambursabilă 2025 

0
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, invită organizațiile...
Viața Prahovei

Campanie de colectare a deșeurilor electrice, în Mănești

0
Între 1 și 5 septembrie 2025, în comuna Mănești,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

2
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cresc impozitele pentru mașini și locuințe

Ștefan Vlăsceanu -
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că baza de...

Ministrul Apărării demontează fake news-ul întrării în război

David Mihalache -
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demontat știrile false potrivit...

Livrator de mâncare străin, lovit cu pumnul în față, la București

David Mihalache -
Marian Godină a publicat pe pagina sa de Facebook...

Asociația pentru Drepturile Editorilor, semnal de alarmă

Redacția Observatorulph.ro -
Asociația pentru Drepturile Editorilor (AGDE) solicită aplicarea imediată a...
- Publicitate -

Actrița Carmen Tănase, în juriu la Românii au talent

Marius Nica -
Carmen Tănase va juriza alături de Andra, Andi Moisescu...

Incendiu la complexul Dragonul Roșu din București

Marius Nica -
În această seară a izbucnit un incendiu violent în...

Cele mai populare jocuri de casino, de la un continent la altul

Observatorul Prahovean -
De la un continent la altul, pasiunile oamenilor când...

Fost candidat la prezidențiale, cercetat pentru coruperea unui minor

Marius Nica -
Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este cercetat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean