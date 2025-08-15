- Publicitate -

Se poate ura „La mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului?

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Românii ortodocși sărbătoresc astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută sub numele de Sfânta Maria Mare.

- Publicitate -

Din articol

Câți români sărbătoresc onomastica

Sărbătoarea semnifică trecerea la cele veșnice a Maicii Domnului, dar pentru mulți români este și un prilej de bucurie. Astfel, potrivit Evidenței Populației, peste 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica. Printre cele mai comune nume se numără Maria, Marian, Marin, Mia, Mioara.

Ca în fiecare an, în spațiul public apare și întrebarea dacă se cuvine să urezi La mulți ani? de Sfânta Maria Mare sau trebuie să aștepți ziua de 8 septembrie, Sfânta Maria Mică.

Maria este cel mai popular prenume din lume

Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a explicat pentru Digi24 când este recomandat să le faci urări sărbătoriților.

Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

Prima primărie din țară care a achiziționat un automat pentru reciclarea sticlelor, prin programul RETURO, este în Prahova. „Investiția, în cuantum de 25.000 de...
- Publicitate -

”Este o sărbătoare de care trebuie să ne bucurăm în fiecare an cu sufletul deschis și multă iubire. Sunt milioane de români care își serbează onomastica pe data de 15 august, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, pentru că Maria este cel mai popular prenume din lume. Este ocazia perfecta să le urăm „la mulți ani”.

Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la Cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată. Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat.

Se urează la mulți ani!

Chiar dacă oamenii, atunci când aud denumirea sărbătorii, Adormirea Maicii Domnului, cred că este un eveniment trist, în esență, sărbătoarea este celebrată cu înțelepciune, iubire și milostenie pentru noi toți în întreaga lume.

- Publicitate -

Este ziua în care sufletul și trupul Său este luat de Iisus, Fiul, și ridicat la Ceruri, iar pentru noi acest eveniment este o bucurie, o glorie. Maica Domnului își îndeplinește misiunea întregului neam omenesc pe acest pământ. Îndemnul meu este să celebrăm Adormirea Maicii Domnului prin iubire, bunătate, iertare și rugăciune, și să ne prețuim oamenii dragi” a spus Părintele Gabriel Cazacu.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

0
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

0
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Gropi adânci la câțiva metri de mal pe litoralul românesc

0
Gropi adânci s-au format la câțiva metri de mal...
Eveniment

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

0
Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă...
Administrație

Disponibilizări la Primăria Ploiești. Câți angajați vor fi concediați

0
Pachetul de măsuri propus de Guvernul Bolojan va conduce,...
Eveniment

Lista drumurilor cu trafic restricționat în minivacanța de Sf. Maria

0
În minivacanța de Sf. Maria polițiștii au decis impunerea...
Social

Amenzi uriașe pentru construcții de garaje fără autorizații

0
Amenzile pentru construcția de garaje, șoproane, grajduri sau depozite...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Gropi adânci la câțiva metri de mal pe litoralul românesc

David Mihalache -
Gropi adânci s-au format la câțiva metri de mal...

Proces de reorganizare la Garda Națională de Mediu

David Mihalache -
Garda Națională de Mediu a început un proces de...

ANAF îl somează pe Iohannis să plătească aproape un milion de euro

David Mihalache -
Fostul președinte al României Klaus Iohannis a fost somat...

Cum să te ferești de fraudele prin telefon. Avertismentul DNSC

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire...
- Publicitate -

Ministrul Investiţiilor, reacție la scandalul microbuzelor

Marius Nica -
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat...

40.000 de posturi din primării, desființate. 10% sunt din Poliția Locală

Marius Nica -
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a...

Începerea anului școlar, boicotată de sindicaliști

Marius Nica -
Noul an școlar ar trebui să înceapă luni, 8...

Amenzi de peste 620.000 de lei date de ANPC pe litoral

David Mihalache -
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean