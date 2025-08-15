Se poate ura „La mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului?

Românii ortodocși sărbătoresc astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută sub numele de Sfânta Maria Mare.

Câți români sărbătoresc onomastica

Sărbătoarea semnifică trecerea la cele veșnice a Maicii Domnului, dar pentru mulți români este și un prilej de bucurie. Astfel, potrivit Evidenței Populației, peste 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica. Printre cele mai comune nume se numără Maria, Marian, Marin, Mia, Mioara.

Ca în fiecare an, în spațiul public apare și întrebarea dacă se cuvine să urezi La mulți ani? de Sfânta Maria Mare sau trebuie să aștepți ziua de 8 septembrie, Sfânta Maria Mică.

Maria este cel mai popular prenume din lume

Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a explicat pentru Digi24 când este recomandat să le faci urări sărbătoriților.

”Este o sărbătoare de care trebuie să ne bucurăm în fiecare an cu sufletul deschis și multă iubire. Sunt milioane de români care își serbează onomastica pe data de 15 august, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, pentru că Maria este cel mai popular prenume din lume. Este ocazia perfecta să le urăm „la mulți ani”.

Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la Cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată. Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat.

Se urează la mulți ani!

Chiar dacă oamenii, atunci când aud denumirea sărbătorii, Adormirea Maicii Domnului, cred că este un eveniment trist, în esență, sărbătoarea este celebrată cu înțelepciune, iubire și milostenie pentru noi toți în întreaga lume.

Este ziua în care sufletul și trupul Său este luat de Iisus, Fiul, și ridicat la Ceruri, iar pentru noi acest eveniment este o bucurie, o glorie. Maica Domnului își îndeplinește misiunea întregului neam omenesc pe acest pământ. Îndemnul meu este să celebrăm Adormirea Maicii Domnului prin iubire, bunătate, iertare și rugăciune, și să ne prețuim oamenii dragi” a spus Părintele Gabriel Cazacu.