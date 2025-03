Miting AUR pro Georgescu în București

Peste 20.000 de persoane au participat astăzi la un miting organizat de AUR pentru susținerea lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. La protest au participat liderul AUR, George Simion și suveranistul Călin Georgescu.

Cu excepția câtorva manifestanți, care au încercat să rupă barajul jandarmilor, protestul s-a încheiat fără incidente.

„Vă iubesc pe toți! Știu cât efort ați făcut să veniți din toate colțurile țării, din străinătate și vă mulțumesc din suflet tuturor. Azi, 1 martie, suntem uniți cu toții și toți cu Dumnezeu. Mi-am riscat sănătatea mea și a familiei mele să fiu aici. Nu putem să fim liberi decât dacă suntem uniți.

Sistemul a încercat cu răutate să ne dezbine. Să fim împreună! Libertate, libertate, libertate! Am promis că n-o să facem politică și am făcut istorie! Mulțumesc partidului AUR și POT pentru tot ce au făcut azi și pentru spiritul lor patriotic. Cu ei, împreună, și cu toți românii care s-au săturat de corupție și de securiști, ne vom lua țara înapoi! Ciocoii vechi și noi au încercat să-mi blocheze candidatura.

E dreptul vostru să alegeți pe cine vreți și nu altcineva. Vot liber! Eu nu urmăresc să candidez pentru mine. Voi contați, și poporul român. Copiii voștri vor fi mândri de voi. Pace, democrație și libertate!”, a fost mesajul lui Călin Georgescu, potrivit hotnews.ro.

Reamintim că suveranistul Georgescu este cerectat sub control judiciar de procurorii Parchetului General pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false