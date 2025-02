Recorder: Anca Alexandrescu, excursii plătite de Nordis

Recorder a dezvăluit astăzi Cine a mai beneficiat de excursii plătite de Nordis: sejururi de lux pentru politicieni, jurnaliști și funcționari ANAF.

Potrivit publicației, unul dintre rapoartele ANAF despre activitatea Nordis cuprinde o listă de vacanțe pe care firmele grupului Nordis le-au plătit pentru diverse persoane.

Printre ele se află și Anca Alexandrescu, realizatoarea-vedetă a postului TV Realitatea Plus. Aceasta a călătorit, în 2023, alături de cei doi copii în Italia și Austria. Sejururile au fost plătite de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, și de Laura Vicol, soția acestuia și fost deputat PSD.

Este vorba despre Hathor Trading Estate SRL, societate comercială care se alimenta cu sume impresionante direct din fondurile încasate de Nordis pe promisiunile de vânzare ale apartamentelor care existau doar pe hârtie.

Avion, taxi, cazare. În total, 27.631 de lei (aproximativ 5.500 de euro) au costat cele două sejururi în străinătate de care a beneficiat Anca Alexandrescu prin Nordis Travel.

“Vor sa ne decredibilizeze pe toți!”

Contactată de Recorder, Anca Alexandrescu a declarat că și-a achitat amândouă excursiile.

„Eu mi-am plătit sejururile către Nordis Travel. Nu e treaba mea ce s-a întâmplat mai departe, eu nu am de unde să știu ce se întâmplă în contabilitatea unor firme. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu Nordis Travel și am mai avut contact cu această firmă și ulterior, după ce și-a schimbat numele, pentru că am folosit-o pentru mai multe vacanțe.

Anul trecut, angajasem o vacanță și mi-au fost returnați banii pentru că hotelul la care angajasem acea vacanță a dat faliment”, a spus Anca Alexandrescu.

Rugată să ne pună la dispoziție o dovadă că a achitat acele vacanțe, jurnalista Realitatea ne-a răspuns: „Dar cine sunteți dumneavoastră, sunteți instanță de judecată să-mi cereți mie probe?”.

Anca Alexandrescu a precizat că se știe cu Laura Vicol din copilărie: „Am copilărit în același bloc, puteți să scrieți lucrul acesta, nu mă deranjează. E interzis să merg cu anumite firme?”

După publicarea articolului, vedeta Realitatea TV a postgat pe Facebook: ”Așa vor sa ne decredibilizeze pe toți! Nu mai știu cum să îți închidă gura, ei nu știu că ce nu ne doboară ne face mai puternici. Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte și capul sus!”.

Articolul integral poate fi accesat pe recorder.ro