Călin Georgescu a copiat discursul mareșalului Antonescu, condamnat pentru crime de război [VIDEO]

Călin Georgescu a copiat un discurs al mareșalului Ion Antonescu pe care l-a rostit la un protest organizat în pandemie. Deși a negat orice asociere cu ideile Mișcării Legionare sau cele extremiste, imaginile dovedesc contrariul. VIDEO la finalul textului.

„Vă rog frumos. Să nu-mi fi interpretat în context. Am declarat strict de două persoane. Eu nu am folosit niciun alt cuvânt, niciunul… Niciunul. Nu am făcut apologia și nici nu voi face a unei mișcări extremiste sub nicio formă. Punct” a declarat Georgescu la o emisiune de la Gândul.

Totuși, afirmațiile sale anterioare, în care elogiază Mișcarea Legionară și pe liderul său, Corneliu Codreanu, contrazic această poziție și ridică semne de întrebare asupra credibilității prezidențiabilului, notează Euronews România.

„Mișcarea legionară, atunci când se va scrie istoria adevărată, pentru că nu s-a scris încă istoria adevărată, dar se va scrie, se va arăta că a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român. A fost unică[…]” a declarat Georgescu.

Cine a fost mareșalul Antonescu

Ion Antonescu a decis intrarea României în Al Doilea Război Mondial de partea puterilor Axei, pe baza promisiunilor lui Adolf Hitler că teritoriile românești pierdute în 1940 ca urmare a Dictatului de la Viena și Pactului Ribbentrop-Molotov vor fi retrocedate României. Politica sa externă s-a dovedit a fi profund falimentară și, finalmente, el nu a reușit să recupereze nimic din teritoriile cedate Uniunii Sovietice, Ungariei și Bulgariei.

Față de evidența că războiul antisovietic este pierdut, Antonescu a fost demis de la conducerea statului de către Regele Mihai I, prin lovitura de stat de la 23 august 1944, arestat, apoi deținut în Uniunea Sovietică. La 17 mai 1946 a fost condamnat la moarte pentru crime de război de Tribunalul Poporului din București. El a fost găsit vinovat de uciderea şi deportarea evreilor, ţiganilor şi a altor rase indezirabile

