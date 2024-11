A murit Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiță, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, a murit sâmbătă, 23 noiembrie. Anunțul decesului a fost făcut de mai mulți artiști care au publicat mesaje de condoleanțe pe paginile de socializare

Artistul a încetat din viață la vârstă de 69 de ani.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastra”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din România!

Am făcut lucruri frumoase împreuna, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…

Te vom pastra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!” a scris pe pagina de Facebook Ionel Tudor, dirijor la Societatea Română de Radiodifuziune.

Apropiații susțin că în urmă cu o săptămână, pe data de 11, a suferit un accident vascular cerebral masiv, potrivit g4media.ro.

Potrivit paginii de Wikipedia dedicată artistului, Gabriel Cotabiță (n. 1 noiembrie 1955, Craiova d. 23 noiembrie 2024, Bucuresti) a fost un cântăreț român de muzică ușoară și pop-rock, prezentator, producător muzical și de televiziune.

De asemenea, a fost solistul vocal al formației VH2 și a fost component al cunoscutului grup rock Holograf, în anii ’80.