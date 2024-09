Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns deja la 5100 mc/s și va continua să crească

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a crescut sâmbătă dimineață până la valoarea de 5100 mc/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 mc/s), au comunicat hidrologii.

Pe fluviul Dunărea, conform prognozei Sistemului Hidroenergetic Porțile de Fier, debitul afluent prognozat în secţiunea Baziaș pentru sâmbătă, ora 06.00 a fost de 5850 mc/s.

În următorul interval de 24 de ore, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform prognozei INHGA-CNPH, va fi în creştere, până la valoarea de 5100 mc/s, ajungând în data de 26.09.2024, conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, până la valoarea de 8700 mc/s.

Hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu preiau datele de la nivelul stațiilor hidrometrice situate pe sectorul românesc al Dunării și transmit permanent informațiile despre nivelurile Dunării în vederea elaborării prognozelor de către colegii de la INHGA. Totodată, agenții hidrotehnici, colegii din cadrul Formațiilor de lucru sunt în teren și monitorizează nivelurile Dunării, precum și linia de apărare situată de-a lungul întregului sectorului administrat, potrivit comunicatului transmis de Administrația Bazinală de Apă Jiu. Echipele au verificat lucrările hidrotehnice cu rol de apărare de la Dunăre pe raza județului Dolj, precum și locurile considerate puncte sensibile în caz de debit și volum foarte mare de apă.

„Alături de colegii mei de la Dolj am verificat, la pas, încă o dată, lucrările cu rol de apărare, digurile de la Dunăre. Am controlat zonele considerate vulnerabile unde digurile au cedat în 2006. Totul este bine, dar fiind în alertă vor fi monitorizate de către agenții hidrotehnici ai Administrației Baziale de Apă Jiu până ce viitura va trece și totul va reveni la normal. Menționez că am dus în apropiere de orașul Bechet, la Formația de lucru Dunăre-Nedeia, utilaje necesare la intervenție: buldoexcavator, excavator cu braț de 14 metri, tractor cu remorcă, tractor cu aparat de umplere saci, autoutilitare. Acestea completează materialele din stocul de apărare – saci, hidrobaraje, panouri de apărare, barca pregătită de intervenție, pompe, generatoare, geotextil, pari, etc., care sunt deja la cantonul A.B.A Jiu de la Nedeia „, a declarat directorul instituției, Daniel Naicu, pentru antena3.ro.

Odată cu atingerea Fazei 1 a fluviului Dunărea se va dubla personalul cu agenți hidrotehnici pentru monitorizarea digurilor la Dunăre, potrivit sursei citate.