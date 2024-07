Măsurile Romsilva după atacurile urșilor

După tragedia din Jepii Mici, Romsilva anunță că intensifică măsurile de monitorizare a populației de urs în fondurile cinegetice gestionate în zonele de risc privind interacțiunea cu oamenii.

Comunicatul Romsilva:

Directorul general al Regiei Nationale a Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Marius – Dan Siiulescu, a dispus joi, 11 iulie, intensificarea masurilor de monitorizare a populatiei de urs in fondurile cinegetice gestionate de catre Romsilva, in special in zonele turistice cu risc privind interactiunea oamenilor cu exemplarele de urs. Masurile au fost adoptate in urma cresterii populatiei de urs, a schimbarii comportamentului acestei specii si a interactiunii tot mai dese cu oamenii.

Astfel, vor fi identificate si monitorizate cu atentie traseele turistice cele mai expuse interactiunii dintre om si urs, vor fi amplasate panouri de avertizare referitoare la prezenta ursilor, pe aceste trasee turistice care se suprapun cu fondul forestier de stat administrat de Romsilva, dar si recomandari pentru prevenirea si evitarea situatiilor periculoase.

De asemenea, vor fi instalate pe aceste trasee turistice, in zonele de risc, camere de monitorizare a faunei cu transmiterea instantanee a imaginilor, pentru identificarea in timp real a prezentei ursilor in zonele traseelor amenajate, frecventate de catre turisti.

Padurarii de vanatoare din fondurile cinegetice gestionate de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, dupa analiza acestor imagini, vor comunica in regim de urgenta autoritatilor competente potentialele situatii de risc aparute.

Mentionam ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva gestioneaza 241 de fonduri cinegetice, circa 11% din totalul fondurilor cinegetice la nivel national. Pe cele o suta de fonduri cinegetice gestionate de catre Romsilva, in care se regasesc populatii de urs, au fost evaluate anul trecut circa 2.700 de exemplare, efectivul optim fiind de 948 de exemplare de urs, adica de aproape trei ori mai mult decat optimul.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva administreaza 3,13 milioane hectare paduri proprietatea publica a statului, circa 48% din padurile tarii, si asigura servicii silvice pentru circa un milion hectare de paduri aflate in alte forme de proprietate. Toate padurile proprietatea publica a statului detin certificarea managementului forestier in standard international.

De asemenea, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva administreaza 22 de parcuri nationale si naturale, precum si 12 herghelii de stat.