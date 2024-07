Marcel Ciolacu susține că MAI și MJ ar trebui să vină cu o soluție pentru permisele ridicate în urma testării antidrog

Marcel Ciolacu a declarat cu privire la permisele ridicate în urma controalelor antidrog că ministerele de Interne și Justiție să găsească o soluție.

„Cred că e rostul Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei să găsească o soluţie. Eu voi veni cu o modificare, aşa cum am anunţat-o, la Ordonanţă, ca în maximum 72 de ore să fie răspunsul dat de la IML şi în cazul în care statul român nu se încadrează, va restitui după această perioadă permisul, urmând, după analizele finale și după rezultat, să pună în aplicare legea. E un lucru corect”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat, în privința Codului Rutier, că mâine va veni cu o modificare, dar ce se întâmplă cu permise care au fost deja suspendate până acum de când a intrat în vigoare modificarea legislativă.

Premierul a spus cu privire la laboratoarele de analiză a testelor anti-drog că trebuie să rămână la Institutul de Medicină Legală.

„Laboratoarele eu cred că este corect și așa am vorbit și cu ministrul de Interne, să rămână la IML. De aceea am venit și am avut şedinţa comună şi cu domnul ministru al Sănătăţii care deja a informat parte din presă că avem un program deja semnat cu Banca Mondială, de aproximativ 40 de milioane de euro, pentru toate cele 6 centre regionale şi cele vreo 22 sau 24 de zone din țară, astfel încât să putem acoperi eficient, cu aparatură nouă, fiindcă trebuie să recunoaștem că există acest fenomen în România, cum există în toate statele dezvoltate mai ales. Și atunci trebuie o abordare profesionistă și o logistică la dispoziţia statului, astfel încât rezultatele să fie rapide”, a precizat Marcel Ciolacu.

Premierul a declarat la începutul săptămânii că trebuie găsite soluții pentru a nu se abandona lupta împotriva drogurilor ca urmare a criticilor aduse ordonanței antidrog.

Acesta a susținut și că va purta discuții cu miniștrii pe tema modificărilor legislate, iar o decizie urmează să fie luată în ședința de Guvern de astăzi.

Liderul PSD a afirmat că răspunsul INML la testul anti-drog trebuie să fie gata între 48 de ore şi 72 de ore.