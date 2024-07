DJ Hardwell a părăsit scena SAGA după doar 10 minute. „Totul este dezamăgitor”

DJ Hardwell și-a încheiat prestația după doar 10 minute pe scena SAGA Festival 2024. Artistul a aruncat câștile, a răbufnit în fața publicului la adresa organizatorilor și și-a încheiat prestația.

După doar câteva minute de mixat, el și-a aruncat căștile, nemulțumit de mai multe lucruri. A luat microfonul și le-a spus fanilor că a venit tocmai din Olanda pentru ei, dar nu poate mixa.

Olandezul a susținut că echipamentul tehnic e defect, că nu a primit bani de la organizator pentru show, că totul e „dezamăgitor”.

„Stați, dați-mi un moment. Sunt aici. Am venit tocmai din Olanda ca să fiu în fața voastră. Sunt aici. Sunt aici. Despre asta vorbesc. Dați-mi voie să fiu sincer. Acest festival nu mi-a dat niciun ban pentru show-ul din seara asta.

Dar totuși am venit. Iar echipamentele, totul e de r***t. Nimic nu funcționează. Sunt aici pentru voi, Saga, și vreau să pun muzică pentru voi. Tot echipamentul, totul este dezamăgitor. Nu pot să pun muzică. Mi-e imposibil să prestez. Întregul pupitru al DJ-ului e de rahat. Chiar îmi pare rău!”, a spus Hardwell pe scenă.

Reacția organizatorilor SAGA după incident

„Ei bine, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au ajuns să cânte în prima zi de SAGA și tu nu. Echipamentul a călătorit tocmai din Olanda, la fel ca tine. Același set pare să funcționeze perfect pentru Will Sparks chiar acum. Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA din acest an pentru artiștii noștri (…).

Am fi rezolvat orice problemă tehnică fără efort și rapid, dacă ne-ai fi lăsat și nu ți-ai fi oprit setul atât de repede. Am făcut tot ce am putut pentru a-ți satisface cererile, inclusiv plățile convenite. Ne pare rău pentru fanii tăi/ ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit cântând în București. Numai dragoste și vă dorim numai bine. SAGA” , se arată în comunicatul transmis de cei de la SAGA Festival.