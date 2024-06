Imagini cu un legumicultor care își aruncă fasolea pe câmp. ”Cum să vând cu 3 lei un kg dacă mă costă 5 lei producția?”

Gabriel Valentin Magiu, un legumicultor din județul Dolj, comuna Sadova, a postat pe Facebook imagini cu ”operațiunea” de aruncare pe câmp a producției de fasole din acest an.

Motivul pentru care a preferat să renunțe la munca depusă este prețul prea mic oferit de intermediari, respectiv 3 lei/kg.

Fermierul a făcut postarea însoțită de un mesaj simplu:

”Vor marfă degeaba cu 3 RON să le dăm la bișnițari de acasă, nu mai bine o aruncăm decât să le dăm? Trebuie să fim uniți cu adevărat fiți uniți!”

Legumicultoruil a povestit pentru agrointel.ro cum s-a ajuns în această situație

”Sunt legumicultor de peste 15 ani de zile și produc legume în solarii și în câmp. Am acum un hectar de fasole cultivată în spații protejate.

În solar am renunțat să o mai recoltez, mai bine o las să se ususce deoarece prețurile sunt atât de mici încât nu îmi convine să o mai vând așa. Mulți au lăsat mesaje că fasolea era stricată, nu, nu era, am lăsat-o o zi, două, nu a luat-o nimeni și am mers și am aruncat-o în câmp.

Nu se apropia nimeni să o cumpere la un preț decent și să o dau lor cu 3 lei, eu nici munca zilierilor pe care i-am avut la cules nu mi-o scoteam.

Transportul este 500 de lei, ca să culeg fideluța îmi trebuie 10 oameni pe care-i plătesc în total cu 2.000 de lei, plus taxele de piață, eu ies în pagubă, dar eu de ce o mai culeg, cu ce mă aleg? Aici are de câștigat doar samsarul și zilierul. Păi cules, transport, piață, ajung la 5 lei/kg și eu să dau cu 3 lei? Mai bine o arunc!”, a spus supărat legumicultorul doljean.

Reamintim că în aceeași situație se regăsesc și legumicultorii din comuna prahoveană Balta Doamnei.

Aceștia sunt la mâna intermediarilor, care oferă prețuri derizorii, precum un leu/kg de castraveți sau cel mult 2 lei/kg de roșii.

