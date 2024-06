Un român a rămas fără bani încercând să facă o rezervare de vacanță în Grecia

În perioada vacanțelor se intensifică fraudele bancare. A pățit-o pe propriul buzunar un tânăr din București, care a încercat să își facă o rezervare pentru o vacanță în Grecia. Acesta a povestit pentru Observator ce i s-a întâmplat.

- Publicitate -

Inițial, tânărul a folosit o aplicație de încredere pentru a rezerva un pachet de servicii turistice, apoi a primit un mesaj prin care i se cerea să plătească urgent serviciile, alfel rezervarea va fi anulată.

„Am intrat pe link, am fost redirecţionat pe o altă pagină, unde mi s-au solicitat datele de pe card. Am primit chiar şi o notificare din aplicaţia băncii. Am aprobat şi în felul acesta, am rămas fără 2.500 de lei”, a declarat tânărul pentru Observator.

Cel mai probabil infractorii cibernetici au avut acces la lista clienţilor hotelului şi au trimis un link fals, în numele platformei online de rezervare.

- Publicitate -

Șansele ca victimele hackerilor să-și recupereze banii sunt aproape zero.

„În momentul în care am dat click, banii au plecat. Nu există varianta că sunt într-o zonă gri, sau ceva asemănător şi de aceea e important să fim foarte atenţi către cine faci plata”, explică Alin Becheanu, reprezentant bancă, pentur Observator.

Specialiştii Directoratului de Securitate Cibernetică avertizează că hackerii ne pot accesa conturile şi prin intermediul reţelelor wi-fi din hoteluri sau aeroporturi.

- Publicitate -

„De cele mai multe ori, acele reţele sunt nesecurizate şi în momentul în care facem tranzacţii financiare de pe acele reţele trebuie să ştim că ne expunem unui risc, că atacatorii care monitorizează acea reţea să monitorizeze şi aplicaţiile de internet banking. De aceea ar fi de preferat să avem un antivirus instalat pe dispozitiv”, spune Mihai Rotaru, reprezentant DNSC, pentru sursa citată.