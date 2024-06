Chris Martin, după concertul Coldplay de joi: „Am fost şocat şi trist. Ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori să huiduiţi mai tare”

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a trecut peste momentul stânjenitor de cu miercuri seară şi a oferit iubire necondiţionată publicului „cel mai grozav pe care l-am avut”. Chris Martin a cerut publicului să repete huiduielile de miercuri seară, dar mai tare, afirmând că-și iubeşte fanii, chiar dacă huiduie, scrie News.ro. Babasha a cântat din nou alături de Coldplay.

- Publicitate -

În a doua seară a concertului de pe Arena Naţională, Martin a invitat trei tineri să cânte alături de el, după ce în prima seară l-a avut invitat pe cântăreţul de manele Babasha. Între cei trei tineri s-a aflat şi un supravieţuitor al tragediei de la Colectiv, din 2015.

Chris Martin a cerut publicului să repete huiduielile de miercuri seară, dar mai tare, afirmând că iubeşte fanii, chiar dacă huiduie.

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi m-am simțit cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

- Publicitate -

Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum.

Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Martin.

Aproximativ 50.000 de fani au fost la concertul de miercuri din cadrul Music Of The Spheres World Tour al trupei Coldplay şi alţi 50.000 participă joi seară.