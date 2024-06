Dorian Popa, trimis în judecată pentru că a condus drogat. Ce pedeapsă riscă

Dorian Popa a fost trimis în judecată de procurori, după ce polițiștii de la Rutieră l-au surprins la volan sub influența substanțelor interzise.

- Publicitate -

Incidentul s-a petrecut în cotombrie anul trecut, în localitatea Domnești, în apropiere de complexul în care influencerul locuiește.

Potrivit adevarul.ro, Dorian Popa se afla la volanului unei mașini de lux și era îmbrăcat doar în lenjerie intimă și halat de casă.

Atât drugtestul, cât și rezultatul INML au indicat că Dorian Popa a consumat canabis înainte să urce la volan.

- Publicitate -

„Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus atunci Dorian Popa pe YouTube.

Potrivit art 336 alin 2 Cod Penal, se sancționează cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii unui permis.