Polițistul care i-a împrumutat motocicleta Dianei Șoșoacă cere ajutor pe Facebook [VIDEO]

Poliţistul care i-a împrumutat Dianei Şoşoacă motocicleta de serviciu, dar şi casca de poliţist şi care a făcut o fotografie alături de aceasta, Valer Kovacs, a reacţionat pe Facebook, cerând prietenilor săi să îl susţină şi să trimită mesaje pe adresele de e-mail ale Ministerului de Interne şi Guvernului României, potrivit digi24.ro.

„Fac apel la voi toţi. Astăzi este ziua când eu am nevoie de voi toţi. Vă rog să ascultaţi până la capăt. Dacă consideraţi că merit, vă rog un mesaj de susţinere pe adresele de email de la guvern sau Ministerul de Interne. pm@gov.ro şi cabinet@mai.gov.ro. Când aţi venit la mine să facem o poză pe autostradă sau o îmbrăţişare, nu v-am cerut carnetul de membru de partid să văd de unde sunteţi sau cine sunteţi. Când aţi avut nevoie de un poliţist, de un ajutor, am fost acolo pentru fiecare dintre voi şi nu am încercat să vă amendez, am încercat să ajut. V-am respectat pe toţi şi niciodată nu am întors spatele nimănui, indiferent de situaţie”, a scris Valer Kovacs.

Poliţistul Valer Kovacs spune, în filmarea de pe Facebook, că nu a văzut nimic ieşit din comun să se întâlnească cu cineva în timpul serviciului său şi că s-a declanşat „un mare haos naţional” după ce s-a fotografiat cu Diana Şoşoacă.

„Nu am văzut nimic ieşit din comun să mă întâlnesc cu cineva chiar dacă sunt în timpul serviciului, cu mulţi dintre voi m-am întâlnit în timpul serviciului şi nu a fost nicio problemă. Ţinând cont că este o persoană publică, s-a declanşat un mare haos naţional şi un mare deranj politic pentru că am îndrăznit să mă întâlnesc cu o persoană publică din sfera politică. E vorba de doamna senator Diana Ivanovici Şoşoacă. M-am întâlnit dimineaţă, cred că era ora 10, m-a sunat. Toţi politicienii au numărul meu de telefon şi oricare m-ar fi sunat aş fi dat curs solicitării să ne vedem în timpul lucrului. Chiar dacă sunt de serviciu am voie să fac pauze. Şi cum eram în pauză, în una din parcările de pe autostradă, am acceptat să mă întâlnesc cu dumneaei. A fost un mesaj emoţionant pentru mine, pentru că mesajul în sine a fost de mulţumire la adresa mea pentru întreaga mea activitate pe care o desfăşor în cadrul Poliţiei Române”, a spus Valer Kovacs.

De asemenea, poliţistul a subliniat că nu face politică şi că dacă venea premierul Marcel Ciolacu să îi ceară să facă o fotografie, ar fi acceptat.

„Nu e un mesaj de propagandă politică, eu nu fac politică de nicio culoare. Chiar am şi spus că dacă venea şi Marcel Ciolacu pe autostradă, că şi dumnealui are numărul meu, şi mă suna şi îmi solicita că vrea să facă o poză cu mine sau cu motocicleta de poliţie, bineînţeles că acceptam. Nu sunt încuiat la minte”, a mai spus Kovacs.

Poliţia Română a demarat verificări, după ce Diana Şoşoacă a postat pe reţelele sociale un clip în care se urcă pe o motocicletă a Poliţiei, purtând o cască de poliţist. De asemenea, senatoarea s-a fotografiat şi cu un agent de poliţie, îmbrăcat în uniformă, verificările vizând posibila încălcare a Statutului Poliţistului.