Femeie surprinsă de o avalanșă în timp ce era la schi în Munții Rodnei – VIDEO

O femeie a scăpat ca prin minune cu viață după ce a fost surprinsă de o avalanșă în timp ce era la schi în Munții Rodnei. Temperaturile pozitive din ultima perioada au dus la aparitia mai multor avalanse, atrag atenția salvamontiștii.

- Publicitate -

Femeia a fost acoperită de zăpadă și târâtă la poalele muntele. „Doar norocul a facut ca aceasta să poată iesi teafară de sub zăpadă”, a susținut Salvamont Maramureș, care a precizat că „temperaturile pozitive din ultima perioada au dus la aparitia mai multor avalanse”.

Imaginile cu incidentul au fost postate, pe Facebook, de Salvamont Maramureș și de Salvamont România – Dispeceratul Național.

„În imaginile de mai jos surprinse de un turist ieri, sambata 20 Aprilie 2024 in „Y”-ul din Vf Gărgălău, M-tii Rodnei, Maramures mai multi pasionati de schi de tura au trait probabil aventura vietii lor, aventura care se putea incheia tragic dar din fericire s-a terminat cu bine pentru ei pana la urma.

- Publicitate -

In filmari se observa un schior care coboara si imediat dupa el cum pleaca o avalansa. La un moment dat acel schior/de fapt o schioare – fiindca am inteles ca a fost vorba de o persoana de sex feminin a fost prinsa in avalansa, acoperita de zapada si tarata pana la poalele muntelui.

Doar norocul a facut ca aceasta să poată iesi teafară de sub zăpadă.

Stratul de zăpadă nou depus nu are priză cu stratul mai vechi și poate pleca foarte usor.

- Publicitate -

Temperaturile pozitive din ultima perioada au dus la aparitia mai multor avalanse.

Practicarea schiului de tura in astfel de conditii in zonele expuse fara o informare in prealabil poate duce la situatii tragice.

Salvamont Maramureș recomanda prudenta maxima in alegerea rutelor la altitudini de peste 1600 m si mai ales informare inaintea parcurgerii unor trasee atat pe schiuri de tura , acolo unde zapada mai persista cat si pedestru.

- Publicitate -

Pentru orice problema aparuta pe munte nu ezitati sa sunati la 112 sau 0SALVAMONT”, a porecizat Salvamont Maramureș.